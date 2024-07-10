Российская ракета, попавшая в "Охматдет" имела западные компоненты, - FT

Российская ракета, попавшая в киевскую детскую больницу, по мнению экспертов и украинских чиновников, базируется на компонентах западного производства, что говорит успех Кремля в уклонении от санкций.

Зафиксированная на камеру за секунду до попадания в больницу, ракета Х-101 является одной из самых совершенных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее кампании по воздушным ударам по Украине.

"Западные технологии позволяют им строить эти более умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей противовоздушной обороны", - сказала руководитель исследования санкций Института KSE в Киеве Елена Белоусова.

Хотя санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования.

Переход виден в украинском анализе Х-101, выпущенном в январе. В ходе исследования было обнаружено 16 частей электроники западного производства внутри ракеты:

два компонента были изготовлены компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии;

остальные - американскими производителями микросхем, в частности Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

По данным издания, все товары в основном предназначены для гражданского использования - некоторые достаточно старые.

Анализ российских заявок Financial Times показывает, как российские компании в 2023 году смогли получить запчасти, идентичные тем, что использовались в январском Х-101, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай.

несмотря на то, что в российских документах отмечено, что детали изготовлены западными производителями, все они были изготовлены в Китае, Малайзии, Филиппинах, Тайване или Таиланде.