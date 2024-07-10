Ізраїльська клініка готова прийняти онкохворих дітей з "Охматдиту"

"Для ізраїльтян ця трагедія має дуже особистий характер - в Ізраїлі, як і в Україні триває війна, гинуть громадяни. Так, волонтери українсько-ізраїльської гуманітарної місії "Фріда" прибули на місце трагедії вже за кілька хвилин, щоб надавати медичну допомогу постраждалим", – заявив у коментарі РБК-Україна засновник гуманітарної місії Роман Гольдман.

За його словами, представники гуманітарної місії також брали участь у розборі завалів та рятували людей на місці події.