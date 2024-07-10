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Ізраїльська клініка готова прийняти онкохворих дітей з "Охматдиту"

Середа 10 липня 2024 14:29
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Ізраїльська клініка готова прийняти онкохворих дітей з "Охматдиту" Фото: ізраїльська клініка готова прийняти онкохворих дітей з "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Ізраїльська клініка готова прийняти на лікування пацієнтів з онкозаблюваннями з дитячої лікарні "Охматдит", яку росіяни атакували 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву засновника гуманітарної місії "Фріда" Романа Гольдмана.

"Для ізраїльтян ця трагедія має дуже особистий характер - в Ізраїлі, як і в Україні триває війна, гинуть громадяни. Так, волонтери українсько-ізраїльської гуманітарної місії "Фріда" прибули на місце трагедії вже за кілька хвилин, щоб надавати медичну допомогу постраждалим", – заявив у коментарі РБК-Україна засновник гуманітарної місії Роман Гольдман.

За його словами, представники гуманітарної місії також брали участь у розборі завалів та рятували людей на місці події.

Ізраїльська клініка готова прийняти онкохворих дітей з &quot;Охматдиту&quot;

Нагадаємо, вчора, 8 липня, росіяни провели черговий масований удар по Україні. Одна з ракет атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки кілька загиблих та десятки постраждалих.

На цьому фоні Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН. Воно відбувається сьогодні, 9 липня.

Докладніше про вчорашню атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.

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