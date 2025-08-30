Російська ракета розбомбила відділення "Укрпошти" в Києві (фото)

Під час обстрілу Києва в ніч на 28 серпня було знищене відділення "Укрпошти". Його зруйнувала російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського в Facebook.

Внаслідок ракетної атаки було зруйноване відділення на Березняках на лівому березі Києва.

"Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, - більше немає. Ракета ворога повністю його знищила", - йдеться у повідомленні.

За словами Смілянського, майже всі посилки у відділенні вціліли, вони чекають на власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А.

"Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом, щоб поінформувати, і, звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо Росії", - зазначив гендиректор.

Фото: у Києві ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" (facebook.com/ukrposhtaceo)