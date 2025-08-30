Російська ракета розбомбила відділення "Укрпошти" в Києві (фото)
Під час обстрілу Києва в ніч на 28 серпня було знищене відділення "Укрпошти". Його зруйнувала російська ракета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського в Facebook.
Внаслідок ракетної атаки було зруйноване відділення на Березняках на лівому березі Києва.
"Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, - більше немає. Ракета ворога повністю його знищила", - йдеться у повідомленні.
За словами Смілянського, майже всі посилки у відділенні вціліли, вони чекають на власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А.
"Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом, щоб поінформувати, і, звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо Росії", - зазначив гендиректор.
Фото: у Києві ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" (facebook.com/ukrposhtaceo)
Обстріл Києва
У ніч проти 28 серпня окупанти атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Внаслідок атаки десятки людей загинули та були поранені, серед них є і діти.
Війська РФ поцілили відразу двома ракетами в житловий будинок у Києві, унаслідок чого зруйнували його.
Також внаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва ЄС в Україні, офіс Британської Ради (British Council), офіси українських видань, сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.