ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російська ракета розбомбила відділення "Укрпошти" в Києві (фото)

Київ, Субота 30 серпня 2025 20:45
UA EN RU
Російська ракета розбомбила відділення "Укрпошти" в Києві (фото) Фото: у Києві росіяни зруйнували відділення "Укрпошти" (facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Наталія Юрченко

Під час обстрілу Києва в ніч на 28 серпня було знищене відділення "Укрпошти". Його зруйнувала російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського в Facebook.

Внаслідок ракетної атаки було зруйноване відділення на Березняках на лівому березі Києва.

"Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, - більше немає. Ракета ворога повністю його знищила", - йдеться у повідомленні.

За словами Смілянського, майже всі посилки у відділенні вціліли, вони чекають на власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А.

"Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом, щоб поінформувати, і, звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо Росії", - зазначив гендиректор.

Фото: у Києві ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" (facebook.com/ukrposhtaceo)

Обстріл Києва

У ніч проти 28 серпня окупанти атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Внаслідок атаки десятки людей загинули та були поранені, серед них є і діти.

Війська РФ поцілили відразу двома ракетами в житловий будинок у Києві, унаслідок чого зруйнували його.

Також внаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва ЄС в Україні, офіс Британської Ради (British Council), офіси українських видань, сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Укрпошта Ракетна атака
Новини
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим