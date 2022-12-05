Російська ракета потрапила в агропідприємство Молдови, але не вибухнула, - Галущенко

"Провів телефонну розмову з віце-прем’єром Молдови Андреєм Спину. Обговорили триваючі обстріли української критичної інфраструктури та домовилися оперативно координувати необхідні рішення щодо стійкості енергосистем", - йдеться у повідомленні.

Галущенко додав, що це вже восьмий масований терористичний обстріл української енергетичної інфраструктури. Міністр зазначив, що такі атаки впливають на енергосистему Молдови.

"До того ж, російська ракета влучила в молдовське аграрне підприємство. На щастя, не вибухнула. Росія поширює свій ракетний тероризм і на наших сусідів. Маємо разом тримати енергетичний фронт!", - додав міністр.