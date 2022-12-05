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Російська ракета потрапила в агропідприємство Молдови, але не вибухнула, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (atom.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 5 грудня, РФ завдала масового ракетного удару по території України. Одна з російських ракет потрапила до агропідприємства Молдови, проте не вибухнула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Провів телефонну розмову з віце-прем’єром Молдови Андреєм Спину. Обговорили триваючі обстріли української критичної інфраструктури та домовилися оперативно координувати необхідні рішення щодо стійкості енергосистем", - йдеться у повідомленні.

Галущенко додав, що це вже восьмий масований терористичний обстріл української енергетичної інфраструктури. Міністр зазначив, що такі атаки впливають на енергосистему Молдови.

"До того ж, російська ракета влучила в молдовське аграрне підприємство. На щастя, не вибухнула. Росія поширює свій ракетний тероризм і на наших сусідів. Маємо разом тримати енергетичний фронт!", - додав міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучення по енергетичних об'єктах.

Президент Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку РФ по інфраструктурі України, але не згадала ракету, що впала в Молдові.

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