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Російська оборонно-промислова база зазнає багаторічних затримок, - ISW

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Четвер 23 березня 2023 04:21
Російська оборонно-промислова база зазнає багаторічних затримок, - ISW Фото: Сергій Шойгу – міністр оборони Російської Федерації (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Кремль має намір серйозно збільшити чисельність засобів протиповітряної оборони до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У 2023 році російські війська планують сформувати нову дивізію та бригаду протиповітряної оборони, зенітно-ракетну бригаду спеціального призначення, новий зенітно-ракетний полк із досконалішими системами С-350, військово-транспортний авіаційний полк, завершити модернізацію систем ППО Москви.

Російські військові навряд чи створять такі сили протягом кількох років, не кажучи вже про кінець 2023 року. Російська оборонно-промислова база історично зазнавала багаторічних затримок у розробці передових систем протиповітряної оборони, навіть до введення суворих санкцій, вважають аналітики.

В Інституті вивчення війни переконані, що заява Шойгу, ймовірно, має на меті запевнити російський народ у тому, що Міноборони продовжує розвивати російську армію, щоб компенсувати уявлення про російські військові невдачі в Україні.

Раніше ми повідомляли,що Росія розмістила на Курильських островах, захоплених у Японії, ракетні комплекси "Бастіон".

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу визнав, що Росія веде війну проти України.

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Війна Росії проти України
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