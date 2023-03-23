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Российская оборонно-промышленная база испытывает многолетние задержки, - ISW

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Четверг 23 марта 2023 04:21
Российская оборонно-промышленная база испытывает многолетние задержки, - ISW Фото: Сергей Шойгу – министр обороны Российской Федерации (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Кремль намерен серьезно увеличить численность средств противовоздушной обороны до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В 2023 году российские войска планируют сформировать новую дивизию и бригаду противовоздушной обороны, зенитно-ракетную бригаду специального назначения, новый зенитно-ракетный полк с более совершенными системами С-350, военно-транспортный авиационный полк, завершить модернизацию систем ПВО Москвы.

Российские военные вряд ли создадут такие силы в течение нескольких лет, не говоря уже о конце 2023 года. Российская оборонно-промышленная база исторически испытывала многолетние задержки в разработке передовых систем противовоздушной обороны, даже до введения строгих санкций, считают аналитики.

В Институте изучения войны убеждены, что заявление Шойгу, вероятно, преследует цель заверить российский народ в том, что Минобороны продолжает развивать российскую армию, чтобы компенсировать представление о российских военных неудачах в Украине.

Ранее мы сообщали, что Россия разместила на Курильских островах, захваченных в Японии, ракетные комплексы "Бастион".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу признал, что Россия ведет войну против Украины.

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