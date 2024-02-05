Російська "оборонка" не зможе забезпечити технікою нові резерви армії РФ, - ISW
Російська оборонна промисловість, ймовірно, не зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, незважаючи на здатність армії РФ підтримувати нинішній темп операцій та зусилля щодо розширення російської "оборонки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Аналітики ISW зазначають, що російське командування схильна помилково розглядати резервну складову як "бездонну діжку". Повідомляється, що російська промисловість здатна виробляти близько 250-300 "нових та ґрунтовно модернізованих" танків щорічно.
Крім того, заводи росіян можуть ремонтувати та ставити на хід не більше 250-300 танків після тривалого зберігання, або після пошкоджень у боях. Зазначається, що навіть з урахуванням вищих оцінок російська "оборонка" навряд чи зможе забезпечити технікою масштабнішу мобілізацію живої сили, і, ймовірно, їй доведеться різко нарощувати свої потужності для підтримки більших наступальних операцій, на що знадобиться значний час.
При цьому експерти ISW продовжують вважати, що Росія матиме змогу розширити свою технічну базу і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі військових дій протягом 2024 року, хоча навряд чи такою мірою, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів, або призовників.
Ключові висновки ISW:
- Дані про концентрацію російських резервів по всій території України значною мірою відповідають передбачуваним пріоритетам Росії на фронті, хоча вони не обов'язково вказують на майбутні російські операції.
- Президент України Володимир Зеленський 4 лютого відвідав лінію фронту у районі Роботино Запорізької області.
- Російські блогери продовжували критикувати нездатність російської влади належним чином оснастити російські війська безпілотниками та системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) у відповідь на недавню невдалу російську механізовану атаку біля Новомихайлівки Донецької області.
- Російські війська підтвердили наступ у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, по всій лінії фронту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.