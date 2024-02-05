Российская "оборонка" не сможет обеспечить техникой новые резервы армии РФ, - ISW

Российская оборонная промышленность, вероятно, не сможет полностью обеспечить техникой и вооружением новые резервы, несмотря на способность армии РФ поддерживать нынешний темп операций и усилия по расширению российской "оборонки".

Аналитики ISW отмечают, что российское командование склонно ошибочно рассматривать резервную составляющую как "бездонную бочку". Сообщается, что российская промышленность способна производить около 250-300 "новых и основательно модернизированных" танков ежегодно.

Кроме того, заводы россиян могут ремонтировать и ставить на ход не более 250-300 танков после длительного хранения, или после повреждений в боях. Отмечается, что даже с учетом более высоких оценок российская "оборонка" вряд ли сможет обеспечить техникой более масштабную мобилизацию живой силы, и, вероятно, ей придется резко наращивать свои мощности для поддержки более крупных наступательных операций, на что потребуется значительное время.

При этом, эксперты ISW продолжают считать, что у России будет возможность расширить свою техническую базу и накопить ресурсы, если она сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в такой степени, чтобы обеспечить большие массы мобилизованных резервистов, или призывников.

Ключевые выводы ISW: