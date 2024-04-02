Російська нафта "Сокіл" повертається в Індію, попри санкції, - Bloomberg

Видання зазначає, що супертанкер Nireta стоїть на якорі недалеко від Вісакхапатнама на східному узбережжі Індії, а два інші танкери - "Східний проспект" і Erecter - перебувають недалеко від Джамнагара на заході. Вони обидва вказують на Сікку як пункт призначення. Clyde Noble, ще одне судно, наповнене "Соколом", наразі також перебуває на шляху до Сікки.

Bloomberg пише, що в період до середини січня 10 партій сирої нафти "Сокіл", які мали прибути до Індії, не були розвантажені, і принаймні п'ять суден попрямували назад через Малаккську протоку.

Усі вантажі "Сокола", завантажені в березні, і більшу частину вантажів, відправлених у лютому, доправили до Китаю, але деякі з цих більш ранніх партій тепер повертаються до Індії.

Змінилося те, що "Сокіл" тепер постачають трейдери, а не виробник, і вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призводить до відновлення деяких поставок до Індії.

Відмова Індії від російської нафти