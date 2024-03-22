Індія відмовилася від російської нафти з танкерів підсанкціонованого "Совкомфлоту", - Bloomberg

Всі індійські нафтопереробні заводи тепер відмовляються приймати російську нафту, що перевозиться танкерами компанії "Совкомфлот" через санкції США, що ще більше ускладнює торгівлю, яка процвітала після вторгнення в Україну два роки тому.

Приватні та державні переробники, включаючи найбільшу Індійську нафтову корпорацію, припинили приймати вантажі, якщо вони перебувають на танкерах "Радкомфлоту", кажуть джерела, знайомі із ситуацією. Нафтопереробники ретельно перевіряють право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов'язане з компанією чи іншими санкціонованими групами

Підвищена увага до танкерного гіганта, схоже, торкнулася й інших нафтових суден, що перевозять російську нафту: два судна кілька тижнів чекали біля узбережжя Південної Азії без жодних вказівок про те, коли вони розвантажаться.

Санкції проти Москви

Минулого місяця Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило "Совкомфлот" до списку та ідентифікувало 14 танкерів із сирою нафтою, в яких у контрольованої державою компанії є частка. Це стало доповненням до ширших заходів, уже введених з жовтня щодо судів, що не належать "Совкомфлоту", та дружніх Росії компаній за порушення обмежень "Великої сімки" на ціну на російську нафту 60 доларів за барель.

Індія була великим покупцем російської нафти після вторгнення в Україну, але посилення санкцій США порушило торгівлю і призвело до того, що нафтопереробники почали шукати дорожчу нафту з інших регіонів, таких як США. Цього тижня "Совкомфлот" заявив, що штрафи чинять тиск на його діяльність.

Проблема "Совкомфлоту" означає, що для доставки російської нафти поменшало танкерів, що призвело до знижок на постачання нафти в країну, щоб компенсувати вищі витрати на фрахт, кажуть джерела.

Після війни знижка на російські поставки зросла до 30 доларів за барель, але зараз вона скоротилася і зараз становить близько 2-4 доларів для індійських покупців. Очікується, що цього місяця південноазіатська країна, як і раніше, прийматиме великі обсяги російської нафти: Kpler оцінює імпорт у 1,8 млн барелів на день - найвищий показник з липня.

За даними Bloomberg, у березні на судах "Совкомфлоту" було відвантажено близько 1,5 млн барелів нафти сорту Urals порівняно з 4,4 млн барелів у січні та 4,7 млн барелів у лютому. Деякі суди ще мають вказати пункти призначення, тому остаточна цифра може зрости.