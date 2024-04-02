RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская нефть "Сокол" возвращается в Индию, несмотря на санкции, - Bloomberg

Архивное фото: российская нефть "Сокол" возвращается в Индию (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Несколько супертанкеров с российской нефтью "Сокол" движутся в сторону Индии, хотя ранее эта страна отказалась от покупки сырья из-за угрозы санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что супертанкер Nireta стоит на якоре недалеко от Висакхапатнама на восточном побережье Индии, а два других танкера - "Восточный проспект" и Erecter - находятся недалеко от Джамнагара на западе. Они оба указывают на Сикку как пункт назначения. Clyde Noble, еще одно судно, наполненное "Соколом", в настоящее время также находится на пути к Сикке.

Bloomberg пишет, что в период до середины января 10 партий сырой нефти "Сокол", которые должны были прибыть в Индию, не были разгружены, и по крайней мере пять судов направились обратно через Малаккский пролив.

Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большую часть грузов, отправленных в феврале, доставили в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию.

Изменилось то, что "Сокол" теперь поставляют трейдеры, а не производитель, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что приводит к возобновлению некоторых поставок в Индию.

Отказ Индии от российской нефти

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило "Совкомфлот" в список и идентифицировало 14 танкеров с сырой нефтью, у которых у контролируемой государством компании есть доля.

Также Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, приносящую прибыль военной машине Кремля.

Однако недавно Bloomberg писало, что все индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами компании "Совкомфлот" из-за санкций США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАКитайИндия