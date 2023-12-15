Російська мережа ботів у TikTok намагається дискредитувати Україну в очах Заходу, - BBC

Росія створила мережу акаунтів у соціальній мережі TikTok для просування пропаганди про війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Зазначається, що відеоролики регулярно збирають мільйони переглядів і мають очевидну мету з підриву підтримки України з боку Заходу.

Користувачі в низці європейських країн зазнали неправдивих тверджень про те, що високопоставлені українські чиновники та їхні родичі купили розкішні автомобілі або вілли за кордоном після російського вторгнення в лютому 2022 року.

BBC пише, що з липня поточного року виданню вдалося виявити близько 800 фейкових акаунтів. TikTok же відповів, що розслідує цей факт і видалив понад 12 000 фейкових акаунтів, створених у Росії.

Боти використовували фотографії відомих людей

Фейкові акаунти видають себе за реальних користувачів із Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю та України.

"Використовуючи комбінацію пошуку за хештегом і власні рекомендації TikTok, BBC Verify змогла відстежити сотні подібних відеороликів, націлених на десятки українських чиновників", - пише видання.

В акаунтах, у яких вони були розміщені, використовувалися вкрадені фотографії профілів, зокрема фотографій таких знаменитостей, як Скарлетт Йоганссон, Емма Вотсон і Колін Фаррелл.

Як вдалося встановити слід РФ

Під час розслідування BBC виявило докази, що вказують на російське походження мережі.

Сюди увійшли лінгвістичні помилки, типові для російськомовних, зокрема деякі російські фрази, які не використовуються в інших мовах.

Крім того, багато відеороликів містили посилання на сайт, який раніше був позначений компанією Meta як частина пов'язаної з Росією мережі, що видавала себе за справжні західні новинні сайти.

Найгучніші фейки Кремля за останній час

Нещодавно Міноборони повідомило про створення шахраями фейкового акаунту в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Також у мережі "гуляє" неправдива інформація про начебто "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ.

Центр стратегічних комунікацій повідомляв, що російські пропагандисти на початку грудня розповсюдили фейкову інформацію про начебто мобілізацію всіх українських жінок до 60 років.