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Російська компанія "Новатек" розширюється в Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters

Вівторок 06 лютого 2024 21:47
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Російська компанія "Новатек" розширюється в Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters Архівне фото: Російська компанія "Новатек" розширюється в Китаї (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський виробник природного газу "Новатек", створює нову команду в Китаї для продажу газу в умовах санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Цей крок ілюструє триваючий поворот російських енергетичних компаній до Азії, особливо до Китаю, після того, як війна в Україні відрізала їм доступ до ринків у Європі", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що робота в Китаї може допомогти "Новатеку" знайти клієнтів для свого новітнього проєкту з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2" після введення санкцій США.

"Новатек" останніми місяцями створив у Пекіні команду з розвитку бізнесу та маркетингу. Нову команду очолює колишній керівник китайського енергетичного кредитора "Газпромбанку" Сюй Цзіньхай і вона увійде до складу Novatek Holdings.

"Це спроба переорієнтувати портфель на потенційний ринок збуту для китайських клієнтів, які зможуть впоратися з режимом санкцій", - сказало одне з джерел видання.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

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