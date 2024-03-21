Російська ІПСО сповільнює мобілізацію в Полтавській області, - речник ОТЦК

Мобілізація на території Полтавської області сповільнюється через недовіру до представників Територіального центру комплектування (ТЦК) й соціальної підтримки (СП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна під час брифінгу .

Коментуючи нещодавнє відео на якому, нібито, представник ТЦК побив людину на вулиці, Істомін заявив, що чоловік у військовій формі не має відношення до військкомату.

"За допомогою фейків, інтерпретацій та маніпуляцій створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, "ТЦК - корупціонери", "ТЦК викрадають людей" ,"ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК", "ТЦК відправляють людей одразу на фронт". Це меседжі ще з початку повномасштабного вторгнення", - відзначив він.

Істомін додав, що наразі подібні фейки почали зустрічатись набагато рідше, втім, деякі громадяни продовжують в них вірити. Водночас меседжі провокують недовіру до військовослужбовців й представників ТЦК. Це, зі свого боку, викликає конфлікти під час перевірки документів.

"Конфліктні ситуації є проявом того, що одна частина суспільства йде проти іншої. Стається розкол суспільства. Це один з найголовніших напрямків роботи російських ІПСО", - пояснив речник ОТЦК.

Мобілізація в Україні

Наприкінці січня Кабінет міністрів вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, який повинен змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було відкликано через шквал критики ще в грудні.

Новий законопроєкт уже пройшов перше читання. Наразі розглядаються більше 4 тисяч поправок, більшість яких стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.