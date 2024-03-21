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Российская ИПСО замедляет мобилизацию в Полтавской области, - спикер ОТЦК

Четверг 21 марта 2024 14:00
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Российская ИПСО замедляет мобилизацию в Полтавской области, - спикер ОТЦК Фото: российская ИПСО замедляет мобилизацию в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мобилизация на территории Полтавской области замедляется из-за недоверия к представителям Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина во время брифинга.

Комментируя недавнее видео, на котором, якобы, представитель ТЦК избил человека на улице, Истомин заявил, что мужчина в военной форме не имеет отношения к военкомату.

"С помощью фейков, интерпретаций и манипуляций создаются и наполняются месседжи. Например, "ТЦК - коррупционеры", "ТЦК похищают людей", "ТЦК бьют людей на улицах, что в помещениях ТЦК", "ТЦК отправляют людей сразу на фронт ". Это месседжи еще с начала полномасштабного вторжения", – отметил он.

Истомин добавил, что подобные фейки начали встречаться гораздо реже, впрочем, некоторые граждане продолжают в них верить. В то же время месседжи провоцируют недоверие к военнослужащим и представителям ТЦК. Это, со своей стороны, вызывает конфликты при проверке документов.

"Конфликтные ситуации являются проявлением того, что одна часть общества идет против другой. Происходит раскол общества. Это одно из главных направлений работы российских ИПСО", - пояснил спикер ОТЦК.

Мобилизация в Украине

В конце января Кабинет министров внес в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, который должен изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был отозван из-за шквала критики еще в декабре.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время рассматриваются более 4 тысяч поправок, большинство из которых касаются аспирантов и наблюдателей за людьми с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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Полтавская область Мобилизация в Украине Российская Федерация
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