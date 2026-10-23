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"Герань" упала в 100 метрах от домов в Молдове: Санду жестко ответила

22:00 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
"Герань" упала в 100 метрах от домов в Молдове: Санду жестко ответила Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
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Российский дрон упал неподалеку от жилых домов в Теленештьском районе. В связи с этим власти страны объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Молдовы и заявление президентки Молдовы Майи Санду в соцсети X.

Инцидент произошел в селе Кошельница Теленештьского района. Беспилотник упал на землю примерно в 100 метрах от жилого дома.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают правоохранители - полиция оцепила периметр для безопасности жителей, а взрывотехники осматривают объект.

Правоохранители призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и избегать этого района на время проверок.

&quot;Герань&quot; упала в 100 метрах от домов в Молдове: Санду жестко ответила
Фото: "Герань" упала возле жилых домов в Молдове (facebook.com/politiarepubliciimoldova)

Президент Майя Санду резко осудила инцидент и подчеркнула, что война России создает прямую угрозу для молдавских граждан.

"Сегодня российский ударный беспилотник "Герань" нарушил наше воздушное пространство и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Мы осуждаем этот последний опасный акт. В ответ мы объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата", - отметила Санду.

Напомним, что это далеко не первый случай попадания российских беспилотников на территорию Молдовы во время массированных атак РФ против Украины.

Так, в ночь на 11 октября на территории Молдовы упал и взорвался русский дрон. Отмечалось, что национальные системы воздушного наблюдения страны не зафиксировали несанкционированного пересечения границы.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ отмечали, что систематический залет российских беспилотников в воздушное пространство Молдовы является спланированными акциями России.

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