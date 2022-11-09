Російська еліта налякана закликами Пригожина до "сталінських репресій", - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Деякі російські чиновники і представили бізнесу в анонімному форматі розповіли виданню про зростаюче занепокоєння, що виникає серед еліти. Йдеться про багатих громадян РФ, які не виявляють достатнього ентузіазму та підтримки військових дій в Україні. Вони побоюються за свою безпеку та безпеку своїх сімей.

Крім того, побоювання підкріплюються відкритими нападками Пригожина на військове керівництво РФ та губернатора Санкт-Петербурга. Російська еліта підозрює небажання чи нездатність Кремля захищати своїх.

"Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну "народною війною", прислухаючись до риторики Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі інсайдери навіть кажуть, що побоюються чисток та довільних арештів, як під час правління радянського диктатора", - йдеться у матеріалі.

Один зі співрозмовників видання порівняв ситуацію в Росії з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який зазвичай передує їй.

При цьому мілітаризація економіки та суспільства на тлі заяв про завершення мобілізації непокоїть представників ділової та бюрократичної еліти. Багато хто з них вважає, що вторгнення в Україну було катастрофічною помилкою, яка прирікає країну на ізоляцію та слабкість.

Що сказав Пригожин

Минулого тижня у Telegram-каналі "Кепка Пригожина", який нібито належить засновнику ПВК "Вагнера", опублікували відповіді соратника Путіна на питання пропагандистського телеканалу RT.

Зокрема, Пригожина запитали про заможних росіян, які ігнорують війну. "Кухар Путіна" запропонував застосувати проти них репресії.

"Мають бути включені важелі та механізми тотального "знищення" цих людей як бізнесменів. Стосовно них терміново потрібні сталінські репресії", - йдеться у відповіді Пригожина.