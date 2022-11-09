Российская элита напугана призывами Пригожина к "сталинским репрессиям", - Bloomberg

Некоторые российские чиновники и представили бизнеса в анонимном формате рассказали изданию о растущем беспокойстве, которое возникает среди элиты. Речь идет о богатых гражданах РФ, которые не проявляют достаточного энтузиазма и поддержки военных действий в Украине. Они опасаются за свою безопасность и безопасность своих семей.

Кроме того, опасения подкрепляются открытыми нападками Пригожина на военное руководство РФ и губернатора Санкт-Петербурга. Российская элита подозревает нежелания или неспособности Кремля защищать своих.

"Теперь, когда кремлевские чиновники называют вторжение в Украину "народной войной", прислушиваясь к риторике Иосифа Сталина времен Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов, как во время правления советского диктатора", - говорится в материале.

Один из собеседников издания сравнил ситуацию в России с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно ей предшествует.

При этом милитаризация экономики и общества на фоне заявлений о завершении мобилизации беспокоит представителей деловой и бюрократической элиты. Многие из них считают, что вторжение в Украину было катастрофической ошибкой, которая обрекает страну на изоляцию и слабость.

Что сказал Пригожин

На прошлой неделе в Telegram-канале "Кепка Пригожина", который якобы принадлежит основателю ЧВК "Вагнера", опубликовали ответы соратника Путина на вопросы пропагандистского телеканала RT.

В частности, Пригожина спросили о богатых россиян, которые игнорируют войну. "Повар Путина" предложил применить против них репрессии.

"Должны быть включены рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии", - говорится в ответе Пригожина.