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Україна збільшила військові витрати на 640%, а для РФ війна дорожча, ніж вона очікувала, - SIPRI

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 10:36
Україна збільшила військові витрати на 640%, а для РФ війна дорожча, ніж вона очікувала, - SIPRI Фото: зростання військових витрат України стало рекордним в історії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Військові витрати України у 2022 році зросли 640% і досягли 44 млрд доларів. Це найвищий річний приріст військових витрат країни, колись зафіксований у даних SIPRI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Внаслідок збільшення та пов'язаної з війною збитків для економіки України військовий тягар (військові витрати у відсотках від ВВП) підскочив до 34% ВВП у 2022 році порівняно з 3,2% у 2021 році.

За даними SIPRI, військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році і становили приблизно 86,4 млрд доларів. Це еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії у 2022 році порівняно з 3,7% ВВП у 2021 році.

Дані, опубліковані Росією наприкінці 2022 року, показують, що витрати на національну оборону, найбільший компонент російських військових витрат, у номінальному вираженні вже на 34% вищі, ніж у бюджетних планах, складених у 2021 році.

"Різниця між бюджетними планами Росії та її фактичними військовими видатками у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж вона очікувала", - сказала доктор Люсі Беро-Судро, директор Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

Нагадаємо, за даними SIPRI, Україна у 2022 році вийшла на третє місце з імпорту основних озброєнь завдяки військовій допомозі США та багатьох європейських держав після російського вторгнення. Україна поступається Катару та Індії.

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