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Російська Держдума ввела в Кримінальний кодекс "мобілізацію" та "воєнний час"

Фото: російська Держдума ввела в Кримінальний кодекс "мобілізацію" та "воєнний час" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Держдумі РФ ввели до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час". Також і покарання за добровільну здачу в полон (строком до 10 років в'язниці).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське видання "РІА Новини".

Так, у Держдуму внесли пакет поправок до законопроекту про внесення змін до КК, ухваленого у першому читанні ще в липні.

Зокрема, російські депутати внесли до КК РФ такі поняття як: "мобілізація", "військовий стан", "воєнний час", "збройний конфлікт" і вважати обтяжливою обставиною дії, які були вчинені не тільки в умовах збройного конфлікту або воєнних дій, а тепер й - "під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час".

Також пакет поправок містить в собі статті, такі як "Добровільна здача в полон" та "Мародерство".

Таким чином, нововведення означатимуть, що за здачу в полон (у разі відсутності ознак державної зради) росіянам загрожуватиме від 3 до 10 років позбавлення волі, а от за мародерство - до 15 років.

Крім того, буде й суворіше покарання за самовільне покидання частини в період "мобілізації" або "воєнного стану".

Примітним є те, що вже два дні поспіль так звана влада "ДНР" та "ЛНР", а також колаборанти в Херсонській області почали заявляти про негайне приєднання до РФ, що все більш наближає росіян до "мобілізації".

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