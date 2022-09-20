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Российская Госдума ввела в Уголовный кодекс "мобилизацию" и "военное время"

Фото: российская Госдума ввела в Уголовный кодекс "мобилизацию" и "военное время" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Госдуме РФ ввели в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Также внесли наказание за добровольную сдачу в плен (сроком до 10 лет тюрьмы).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское издание "РИА Новости".

Так, в Госдуму внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК, принятый в первом чтении еще в июле.

В частности, российские депутаты внесли в УК РФ такие понятия как: "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт", что считает отягчающим обстоятельством действия, совершенные не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, а теперь и "во время мобилизации, военного положения и в военное время".

Также пакет поправок включает в себя статьи, такие как "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство".

Таким образом, нововведения будут означать, что за сдачу в плен (в случае отсутствия признаков государственной измены) россиянам будет грозить от 3 до 10 лет лишения свободы, а вот за мародерство - до 15 лет.

Кроме того, будет и более суровое наказание за самовольное покидание части в период "мобилизации" или "военного положения".

Стоит напомнить, что уже два дня подряд так называемые власти "ДНР" и "ЛНР", а также коллаборанты в Херсонской области начали активно заявлять о немедленном присоединении к РФ, что все более приближает россиян к "мобилизации".

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