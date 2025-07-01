Російська боксерка втрапила у великий скандал: змусила орангутанга курити вейп

Російська боксерка Анастасія Лучкіна опинилася у центрі міжнародного скандалу, після того, як на відео змусила орангутанга вдихати вейп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
На тимчасово окупованому Кримському півострові у сафарі-парку "Тайган" дівчина зняла на відео, як підносить електронну сигарету до обличчя єдиного в регіоні орангутанга на ім'я Дана.
Звір живе в кримському зоопарку з 2018 року і занесений до "Червоної книги".
Примат кілька разів змушено вдихнув пару, після чого почав демонструвати "тривожну" поведінку.
За повідомленнями працівників парку, тварина втратила апетит, відмовляється контактувати з відвідувачами, а також є підозра, що могла проковтнути картридж в якому знаходилося 2,5-3 мл ароматної жижі з величезним вмістом нікотину.
За словами ветеринара кримського парку, потрапляння цієї рідини в шлунок є дуже небезпечним і може викликати сильну інтоксикацію.
Правила парку прямо забороняють лякати, торкатися або годувати тварин, однак Лучкіна свідомо знехтувала цими нормами.
Її дії викликали різку реакцію у соцмережах - користувачі вимагають заборонити їй виступи на ринзі та притягнути до відповідальності.
У коментарях звучать заклики "посадити її саму в клітку" або "віддати мавпу у безпечні умови".
Наразі сама боксерка не дала жодних пояснень. Її тренер заявив, що не знав про куріння. А тим часом стан тварини залишається під наглядом ветеринарів.
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