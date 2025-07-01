Российская боксерша попала в большой скандал: заставила орангутанга курить вейп

Российская боксерка Анастасия Лучкина оказалась в центре международного скандала, после того, как на видео заставила орангутанга вдыхать вейп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
На временно оккупированном Крымском полуострове в сафари-парке "Тайган" девушка сняла на видео, как подносит электронную сигарету к лицу единственного в регионе орангутанга по имени Дана.
Зверь живет в крымском зоопарке с 2018 года и занесен в "Красную книгу".
Примат несколько раз вынужденно вдохнул пар, после чего начал демонстрировать "тревожное" поведение.
По сообщениям работников парка, животное потеряло аппетит, отказывается контактировать с посетителями, а также есть подозрение, что могло проглотить картридж в котором находилось 2,5-3 мл ароматной жижи с огромным содержанием никотина.
По словам ветеринара крымского парка, попадание этой жидкости в желудок является очень опасным и может вызвать сильную интоксикацию.
Правила парка прямо запрещают пугать, трогать или кормить животных, однако Лучкина сознательно пренебрегла этими нормами.
Ее действия вызвали резкую реакцию в соцсетях - пользователи требуют запретить ей выступления на ринге и привлечь к ответственности.
В комментариях звучат призывы "посадить ее саму в клетку" или "отдать обезьяну в безопасные условия".
Сейчас сама боксерка не дала никаких объяснений. Ее тренер заявил, что не знал о курении. А тем временем состояние животного остается под наблюдением ветеринаров.
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