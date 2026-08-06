Російська "Бандероль" знищила депо "Укрпошти" у Павлограді, є загиблі

"Сьогодні в родині "Укрпошти" важкий день. У Павлограді російська "бандероль" сьогодні знищила наше сортувальне депо та точку базування пересувних відділень. Найболючіше те, що цей удар забрав життя двох працівниць: Оля і Оля", - розповів він.

Смілянський додав, що під час удару поранення отримав і механик - наразі його життю нічого не загрожує.

Він наголосив, що знищене росіянами депо обслуговувало Павлоград і довколишні села району.

"Ворог хотів зупинити наш рух тут, але ми не дамо цього зробити. Усі резервні схеми вже працюють. Пенсії, ліки, посилки та листи розвозитимуться за графіком", - заявив гендиректор "Укрпошти".

Смілянський попередив, що через налаштування процесів в перші дні стануться невеличкі затримки. Крім того, клієнтам відшкодують все, що було знищено під час обстрілу.

Нагадаємо, вранці 1 серпня російські війська атакували безпілотниками екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" на Чернігівщині. Унаслідок удару поранень зазнали двоє співробітників.