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Російська "Бандероль" знищила депо "Укрпошти" у Павлограді, є загиблі

18:32 06.08.2026 Чт
2 хв
Резервні схеми вже працюють, але у найближчі дні можливі затримки доставок
aimg Валерій Ульяненко
Фото: знищене депо "Укрпошти" у Павлограді (t.me/igorsmelyansky)

Росіяни вдарили дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок удару загинуло дві працівниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"Сьогодні в родині "Укрпошти" важкий день. У Павлограді російська "бандероль" сьогодні знищила наше сортувальне депо та точку базування пересувних відділень. Найболючіше те, що цей удар забрав життя двох працівниць: Оля і Оля", - розповів він.

Смілянський додав, що під час удару поранення отримав і механик - наразі його життю нічого не загрожує.

Він наголосив, що знищене росіянами депо обслуговувало Павлоград і довколишні села району.

"Ворог хотів зупинити наш рух тут, але ми не дамо цього зробити. Усі резервні схеми вже працюють. Пенсії, ліки, посилки та листи розвозитимуться за графіком", - заявив гендиректор "Укрпошти".

Смілянський попередив, що через налаштування процесів в перші дні стануться невеличкі затримки. Крім того, клієнтам відшкодують все, що було знищено під час обстрілу.

Нагадаємо, вранці 1 серпня російські війська атакували безпілотниками екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" на Чернігівщині. Унаслідок удару поранень зазнали двоє співробітників.

Зазначимо, під час масованої російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Про те, якими є масштаби втрат компаній та чи загрожує Україні дефіцит окремих товарів, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ПавлоградІгор СмілянськийВійна в УкраїніУкрпошта