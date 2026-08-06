Російська "Бандероль" знищила депо "Укрпошти" у Павлограді, є загиблі

Росіяни вдарили дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок удару загинуло дві працівниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
"Сьогодні в родині "Укрпошти" важкий день. У Павлограді російська "бандероль" сьогодні знищила наше сортувальне депо та точку базування пересувних відділень. Найболючіше те, що цей удар забрав життя двох працівниць: Оля і Оля", - розповів він.
Смілянський додав, що під час удару поранення отримав і механик - наразі його життю нічого не загрожує.
Він наголосив, що знищене росіянами депо обслуговувало Павлоград і довколишні села району.
"Ворог хотів зупинити наш рух тут, але ми не дамо цього зробити. Усі резервні схеми вже працюють. Пенсії, ліки, посилки та листи розвозитимуться за графіком", - заявив гендиректор "Укрпошти".
Смілянський попередив, що через налаштування процесів в перші дні стануться невеличкі затримки. Крім того, клієнтам відшкодують все, що було знищено під час обстрілу.
Нагадаємо, вранці 1 серпня російські війська атакували безпілотниками екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" на Чернігівщині. Унаслідок удару поранень зазнали двоє співробітників.
Зазначимо, під час масованої російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".
Про те, якими є масштаби втрат компаній та чи загрожує Україні дефіцит окремих товарів, – читайте в матеріалі РБК-Україна.