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Российская авиация ударила по Херсонской области: повреждено до 10 домов

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Берислав, Четверг 30 марта 2023 11:49
Российская авиация ударила по Херсонской области: повреждено до 10 домов Фото: россияне ударили по Херсонской области авиацией (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская авиация сегодня, 30 марта, обстреляла село Львово Херсонской области. В результате атаки врага повреждены дома местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Утром оккупанты выпустили по селу в Бериславском районе управляемые авиационные бомбы. Взрывной волной и обломками снарядов повреждено около десяти домов местных жителей.

В Херсонской ОВА отмечают, что в результате атаки врага никто не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки враг 45 раз обстрелял Херсонскую область. Из-за российских атак один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, недавно российская армия обстреляла здание "Укрпочты" и городскую больницу Херсона.

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