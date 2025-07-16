Російська авіація "приземлилася" у скелю: знайдено уламки зниклого Ми-8, усі на борту загинули

Вранці 16 липня, після майже двох діб пошуків, в Хабаровському краї було виявлено уламки повітряного судна Ми-8, який зник під час перельоту з Охотська до Магадана.

Як виявилось, літальний апарат зазнав катастрофи, врізавшись у сопку. За попередніми даними, усі п’ятеро людей, які перебували на борту, загинули. Йдеться про трьох членів екіпажу та двох техніків.

Відомо, що гвинтокрил вилетів з Охотська й мав прибути до Магадана о 19:00 за місцевим часом 14 липня. Це був рейс повітряного судна авіакомпанії "Взлет".

Однак під час польоту пілот не повідомив про відхилення курсу, зокрема - про те, що віддалився на 60 км від пункту вильоту. Увечері зв’язок з бортом повністю зник.

У пошукову операцію були залучені два повітряні судна: Ан-26 вилетів з Магадана, а ще один вертоліт Ми-8 - з Охотська. Проте складні погодні умови значно ускладнили проведення пошуків.

Вранці 16 липня зниклий вертоліт було знайдено. За попередньою інформацією, під час польоту він зіткнувся з сопкою. Усі п’ятеро осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки польотів, що спричинило смерть двох або більше осіб. Наразі триває розслідування обставин трагедії.