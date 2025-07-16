Российская авиация "приземлилась" в скалу: найдены обломки пропавшего Ми-8, все на борту погибли

Утром 16 июля, после почти двух суток поисков, в Хабаровском крае были обнаружены обломки воздушного судна Ми-8, который исчез во время перелета из Охотска в Магадан.

Как оказалось, летательный аппарат потерпел катастрофу, врезавшись в сопку. По предварительным данным, все пять человек, находившихся на борту, погибли. Речь идет о трех членах экипажа и двух техников.

Известно, что вертолет вылетел из Охотска и должен был прибыть в Магадан в 19:00 по местному времени 14 июля. Это был рейс воздушного судна авиакомпании "Взлет".

Однако во время полета пилот не сообщил об отклонении курса, в частности - о том, что отдалился на 60 км от пункта вылета. Вечером связь с бортом полностью исчезла.

В поисковую операцию были привлечены два воздушных судна: Ан-26 вылетел из Магадана, а еще один вертолет Ми-8 - из Охотска. Однако сложные погодные условия значительно осложнили проведение поисков.

Утром 16 июля пропавший вертолет был найден. По предварительной информации, во время полета он столкнулся с сопкой. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц. Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии.