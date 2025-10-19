Російська авіація готує новий стелс‑винищувач: що відомо про старт виробництва Су‑75

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Аviacionline.

Стало відомо, що на авіазаводі імені Юрія Гагаріна в Комсомольську‑на‑Амурі почали виготовляти перший прототип одномоторного легкого винищувача Су‑75 "Checkmate".

Так, один із керівників Об’єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) заявив, що на заводі вже перейшли від креслень до реального виробництва експериментальних літаків на базі Су‑57.

Про проєкт

Су‑75 був уперше представлений у 2021 році на авіасалоні в Дубаї (МАKS‑2021) як одномоторний стелс‑винищувач п’ятого покоління, орієнтований і на внутрішній, і на експортний ринки.

Модель позиціонувалася як більш доступна альтернатива Су‑57 і західним конкурентам (F‑35, Gripen E, Rafale) - зі стелс‑формою, модульною архітектурою, можливістю оснащення сучасною авіонікою й озброєнням для бойових дій поза візуальною дальністю (BVR).

Перші польоти планувалися на 2023 рік, проте вторгнення в Україну, жорсткі міжнародні санкції та проблеми з постачанням західних мікроелектронних компонентів і композитів призвели до відтермінувань. Російські чиновники ще у 2022 році прогнозували початок виробництва прототипів у 2024‑му, льотні випробування - у 2025‑му, а серійне виробництво - до 2027 року.

Технічні особливості проєкту

Патентні документи та пізніші технічні описи показують, що проєкт зазнав змін у порівнянні з концептом 2021 року: збільшена площа крила, перероблена центральна частина фюзеляжу для більшого внутрішнього об’єму (можливо, додаткове паливо або внутрішні відсіки для озброєння), а також робота над двомісними та безпілотними модифікаціями.

ОАК зазначала можливість модульного оснащення літального апарата різними пакетами авіоніки, РЕБ і сенсорів, а також опцію "додаткового пілота" для майбутніх варіантів у рамках концепцій сумісної роботи людини і машин (MUM‑T).

Якщо початок виробництва прототипу буде підтверджено офіційно і з’являться перші льотні демонстрації, це стане важливим етапом для російської авіаіндустрії.

Разом з тим, жодних офіційних пресрелізів від Ростеха чи Міністерства оборони Росії із детальним підтвердженням старту виробництва прототипу Су‑75 поки не було опубліковано.