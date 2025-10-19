ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российская авиация готовит новый стелс-истребитель: что известно о старте производства Су-75

Россия, Воскресенье 19 октября 2025 02:11
UA EN RU
Российская авиация готовит новый стелс-истребитель: что известно о старте производства Су-75 Иллюстративное фото: самолеты-истребители (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россия начала производство прототипа одномоторного истребителя Су-75 "Checkmate", открыв новый этап в развитии легких стелс-самолетов пятого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Аviacionline.

Стало известно, что на авиазаводе имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре начали изготавливать первый прототип одномоторного легкого истребителя Су-75 "Checkmate".

Так, один из руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявил, что на заводе уже перешли от чертежей к реальному производству экспериментальных самолетов на базе Су-57.

О проекте

Су-75 был впервые представлен в 2021 году на авиасалоне в Дубае (МАКС-2021) как одномоторный стелс-истребитель пятого поколения, ориентированный и на внутренний, и на экспортный рынки.

Модель позиционировалась как более доступная альтернатива Су-57 и западным конкурентам (F-35, Gripen E, Rafale) - со стелс-формой, модульной архитектурой, возможностью оснащения современной авионикой и вооружением для боевых действий вне визуальной дальности (BVR).

Первые полеты планировались на 2023 год, однако вторжение в Украину, жесткие международные санкции и проблемы с поставками западных микроэлектронных компонентов и композитов привели к отсрочкам. Российские чиновники еще в 2022 году прогнозировали начало производства прототипов в 2024-м, летные испытания - в 2025-м, а серийное производство - до 2027 года.

Технические особенности проекта

Патентные документы и более поздние технические описания показывают, что проект претерпел изменения по сравнению с концептом 2021 года: увеличена площадь крыла, переработана центральная часть фюзеляжа для большего внутреннего объема (возможно, дополнительное топливо или внутренние отсеки для вооружения), а также работа над двухместными и беспилотными модификациями.

ОАК отмечала возможность модульного оснащения летательного аппарата различными пакетами авионики, РЭБ и сенсоров, а также опцию "дополнительного пилота" для будущих вариантов в рамках концепций совместной работы человека и машин (MUM-T).

Если начало производства прототипа будет подтверждено официально и появятся первые летные демонстрации, это станет важным этапом для российской авиаиндустрии.

Вместе с тем, никаких официальных пресс-релизов от Ростеха или Министерства обороны России с детальным подтверждением старта производства прототипа Су-75 пока не было опубликовано.

Напомним, россияне сбили собственный самолет над временно оккупированным Крымом. Это произошло во время отражения атаки дронов с применением средств ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росавиация
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов