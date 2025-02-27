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Російська авіація за добу неодноразово обстріляла Костянтинівку, шестеро людей загинули

Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

За останню добу авіація Російської Федерації (РФ) неодноразово атакувала житлові квартали Костянтинівки. Внаслідок ударів загинули шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на зараз відомо про: 

  • шістьох загиблих; 
  • 10 поранених. 

Також обстріли спричинили масштабні пожежі у приватних будинках та багатоповерхівках. 

 

Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок ударів зруйновані: 

  • 11 приватних житлових будинків;
  • 18 багатоповерхівок;
  • адмінбудівля;
  • інфраструктурні об'єкти;
  • 12 торгових павільйонів;
  • 10 гаражів;
  • 13 транспортних засобів.

"Попри постійну небезпеку та загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники ДСНС працюють безупинно, ліквідовуючи пожежі та допомагаючи постраждалим", - додає ДСНС. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для ударів ворог застосовує дрони, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ). Особливо від обстрілів страждають прифронтові області й населені пункти.

Нещодавно терористи скинули на Костянтинівку сім авіабомб, внаслідок чого загинули двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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