Російська авіація за добу неодноразово обстріляла Костянтинівку, шестеро людей загинули

За останню добу авіація Російської Федерації (РФ) неодноразово атакувала житлові квартали Костянтинівки. Внаслідок ударів загинули шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Станом на зараз відомо про:
Також обстріли спричинили масштабні пожежі у приватних будинках та багатоповерхівках.
Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/dsns_telegram)
Внаслідок ударів зруйновані:
"Попри постійну небезпеку та загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники ДСНС працюють безупинно, ліквідовуючи пожежі та допомагаючи постраждалим", - додає ДСНС.
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для ударів ворог застосовує дрони, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ). Особливо від обстрілів страждають прифронтові області й населені пункти.
Нещодавно терористи скинули на Костянтинівку сім авіабомб, внаслідок чого загинули двоє людей.
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