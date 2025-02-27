Російська авіація за добу неодноразово обстріляла Костянтинівку, шестеро людей загинули

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Попри постійну небезпеку та загрозу повторних ворожих ударів, рятувальники ДСНС працюють безупинно, ліквідовуючи пожежі та допомагаючи постраждалим", - додає ДСНС.

Також обстріли спричинили масштабні пожежі у приватних будинках та багатоповерхівках.

Станом на зараз відомо про:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Для ударів ворог застосовує дрони, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБ). Особливо від обстрілів страждають прифронтові області й населені пункти.

Нещодавно терористи скинули на Костянтинівку сім авіабомб, внаслідок чого загинули двоє людей.

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