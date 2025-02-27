Российская авиация за сутки неоднократно обстреляла Константиновку, шесть человек погибли

За последние сутки авиация Российской Федерации (РФ) неоднократно атаковала жилые кварталы Константиновки. В результате ударов погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"Несмотря на постоянную опасность и угрозу повторных вражеских ударов, спасатели ГСЧС работают непрерывно, ликвидируя пожары и помогая пострадавшим", - добавляет ГСЧС.

Также обстрелы вызвали масштабные пожары в частных домах и многоэтажках.

По состоянию на сейчас известно о:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают инфраструктуру Украины, в том числе и гражданскую. Для ударов враг применяет дроны, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБ). Особенно от обстрелов страдают прифронтовые области и населенные пункты.

Недавно террористы сбросили на Константиновку семь авиабомб, в результате чего погибли два человека.

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