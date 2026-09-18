Російські авіабомби вдарили по багатоповерхівках у Сумах, під завалами можуть бути люди

Росія атакувала будинок у Сумах

За словами Григорова, окупанту ударили керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста.

"На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок",- уточнив чиновник.

Під завалами можуть перебувати люди, каже Григоров.

"На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 22.05

Кривошеєнко пізніше уточнив, що по місту ударили 6-7 КАБами, є поранені.

"Одним з влучань уражено житлову забудову у Ковпаківському районі. Зазнали удару щонайменше 4 багатоповерхівки. Кількість постраждалих та наслідки обстрілу встановлюються", - зазначив він.

Оновлено о 22.15

Міський голова Сум Артем Кобзар додав, що місто було атаковане після 21.00.

"Станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих, серед них - одна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 вересня у центрі Сум ворог повторно вдарив по торговому центру, який щойно зачинили на ремонт після вчорашнього обстрілу.