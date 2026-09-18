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Российские авиабомбы ударили по многоэтажкам в Сумах, есть погибшие

22:02 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Российские авиабомбы ударили по многоэтажкам в Сумах, есть погибшие Фото: Россия била по домам в Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)
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Враг вечером 18 сентября бомбил Сумы. Под удар попала многоэтажки, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram та начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко в Telegram.

Россия атаковала дом в Сумах

По словам Григорова, оккупанту ударили управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города.

"К сожалению, есть попадание в многоэтажный жилой дом", - уточнил чиновник.

Под завалами могут находиться люди, говорит Григоров.

"На месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки пока еще уточняется", - говорится в сообщении.

Оновлено в 22.05

Кривошеенко позже уточнил, что по городу ударили 6-7 КАБами, есть раненые.

"Одним из попаданий поражена жилая застройка в Ковпаковском районе. Потерпели удар по меньшей мере 4 многоэтажки. Количество пострадавших и последствия обстрела устанавливаются", - отметил он.

Оновлено в 22.15

Городской голова Сум Артем Кобзарь добавил, что город был атакован после 21.00.

"По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших, среди них один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают все соответствующие службы", - говорит он.

Оновлено в 22.45

Олег Григоров уточнил, что в результате авиаудара в Сумах погибли два человека.

"Известно уже также о 7 пострадавших. Среди них - 13-летняя девочка. Три человека в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 сентября в центре Сум враг повторно ударил по торговому центру, который только что закрыли на ремонт после вчерашнего обстрела.

Напомним, вечером 9 сентября россияне впервые атаковали этот торговый центр беспилотником.

Тогда погибли три человека, а среди 14 пострадавших оказалось трое детей, в том числе 16-летний подросток.

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