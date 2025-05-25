Російська атака на Житомирщину: стали відомі імена трьох загиблих дітей

Російська атака на Житомирщину призвела до загибелі трьох дітей. Ще понад десять людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради.
Внаслідок нічного обстрілу Житомирської області загинули троє дітей віком від 8 до 17 років - одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.
Як повідомляють у ліцеї, у 17-річного Романа через кілька днів мав відбутися випускний.
Всі діти з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.
Також, унаслідок атаки Житомирщини постраждали понад десять людей, усі вони були госпіталізовані.
Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі. За даними ДСНС, загинули четверо осіб, 23 людини отримали поранення, серед них троє дітей.
У Києві та області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складів і важливої інфраструктури, у столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені.
У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.
Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.