Российская атака на Житомирщину: стали известны имена трех погибших детей

Российская атака на Житомирщину привела к гибели трех детей. Еще более десяти человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лицей№1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета.
В результате ночного обстрела Житомирской области погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет - одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.
Как сообщают в лицее, у 17-летнего Романа через несколько дней должен был состояться выпускной.
Все дети из одной семьи. Их родителей госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.
Также, в результате атаки Житомирщины пострадали более десяти человек, все они были госпитализированы.
В результате российской атаки в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания. По данным ГСЧС, погибли четыре человека, 23 человека получили ранения, среди них трое детей.
В Киеве и области зафиксированы повреждения жилых домов, складов и важной инфраструктуры, в столице пострадали 11 человек. В других регионах ситуация тоже критическая: в Хмельницкой области разрушено шесть домов, в Николаеве в результате атаки дрона сгорел жилой дом, погиб мужчина, пятеро ранены.
В Тернополе ракета попала в промышленное предприятие, в Одесской области горело 20 автомобилей на автостоянке.
Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.
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