Российская атака на Житомирщину: стали известны имена трех погибших детей

В результате ночного обстрела Житомирской области погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет - одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.

Как сообщают в лицее, у 17-летнего Романа через несколько дней должен был состояться выпускной.

Все дети из одной семьи. Их родителей госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Также, в результате атаки Житомирщины пострадали более десяти человек, все они были госпитализированы.