Удар РФ по спадщині ЮНЕСКО: вперше з Другої світової постраждала Києво-Печерська лавра

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко у коментарі агентству розповів, що це перше з часів Другої світової війни безпосереднє ураження об’єкта Києво-Печерської лаври внаслідок вибуху повітряної цілі.

"Вперше з часів Другої світової війни, внаслідок військових дій було уражено обʼєкт Києво-Печерської лаври. Кожного разу за цим стоїть Москва", - зазначив він.

Зокрема, пошкоджень зазнали корпус №66 - вхідна частина до комплексу Дальніх печер, а також корпус №67 - Аннозачатіївська церква. Вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, у багатьох місцях пошкоджено штукатурне оздоблення. Водночас самі печери не постраждали.

Внаслідок російської атаки постраждала Києво-Печерська лавра (фото: "Інтерфакс-Україна")

Остапенко уточнив, що через відключення електроенергії не спрацював сейсмічний датчик, тому наразі неможливо точно визначити вплив вибуху на об’єкти заповідника. Раніше фіксувалися лише пошкодження від шрапнелі або уламків збитих повітряних цілей.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністерка - міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що на місці працювали фахівці Заповідника та Національної поліції, а вже сьогодні заплановано детальне технічне обстеження.

"Сьогодні проведемо детальне технічне обстеження й одразу почнемо відновлення та консервацію", - написала вона у Facebook.

Бережна наголосила, що Міністерство культури координує дії з профільними службами для збереження та захисту культурної спадщини, а всі пошкодження ретельно фіксуються для подальших відновлювальних робіт.

"Цього року Лавра відзначає 975-річчя. І саме зараз по ній б’ють російські ракети. Світ має знати: це війна не лише проти України. Це війна проти світової культури", - підкреслила вона.

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті зазначають, що сам факт цього удару - це вирок усім ілюзіям про "культуру" та "духовність" держави-агресора.

"Києво-Печерська лавра, осердя духовного життя й історичної пам’яті, знову стала свідком варварства - не через випадковість, а через злочинну зневагу агресора до будь-яких меж і цінностей", - йдеться у повідомленні.