Російська атака по Кураховому у Донецькій області: загинула людина

Поліцейський згадує, що ще два місяці тому, на місці вибуху проводилась роздача гуманітарної допомоги та людей вмовляли поїхати з небезпечного регіону.

За словами поліцейського, минулий обстріл не був таким серйозним, тому люди вирішили не їхати з Курахового.

Правоохоронець повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по будівлі, внаслідок чого загинула цивільна особа, яку тривалий час не могли дістати з-під завалів.

Курахове знаходиться майже на лінії фронту, а до окраїни Донецька менше 20 кілометрів.