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Російська атака по Кураховому у Донецькій області: загинула людина

Фото: Російська атака по Кураховому у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Поліцейський згадує, що ще два місяці тому, на місці вибуху проводилась роздача гуманітарної допомоги та людей вмовляли поїхати з небезпечного регіону.

За словами поліцейського, минулий обстріл не був таким серйозним, тому люди вирішили не їхати з Курахового.

Правоохоронець повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по будівлі, внаслідок чого загинула цивільна особа, яку тривалий час не могли дістати з-під завалів.

Курахове знаходиться майже на лінії фронту, а до окраїни Донецька менше 20 кілометрів.

Нагадаємо, що окупанти знову обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є руйнування та поранені.

Також російські війська вчора обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули шестеро цивільних, ще 17 людей отримали поранення.

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