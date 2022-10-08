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Российская атака по Курахово в Донецкой области: погиб человек

Фото: Российская атака по Кураховому в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Полицейский вспоминает, что еще два месяца назад, на месте взрыва, проводилась раздача гуманитарной помощи и людей уговаривали уехать из опасного региона.

По словам полицейского, прошлый обстрел не был таким серьезным, поэтому люди решили не уезжать из Курахово.

Правоохранитель сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по зданию, в результате чего погибло гражданское лицо, которое длительное время не могли достать из-под завалов.

Курахово находится почти на линии фронта, а до окраины Донецка меньше 20 километров.

Напомним, что оккупанты снова обстреляли Донецкую область, в результате чего разрушены и ранены.

Также российские войска вчера обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате чего погибли шесть гражданских, еще 17 человек получили ранения.

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