ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти в небо винищувачі F-16

Субота 06 липня 2024 23:01
UA EN RU
Російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти в небо винищувачі F-16 Фото: винищувач F-16 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 6 липня, Румунія підняла в небо свої винищувачі F-16 через атаку безпілотників Росії на об'єкти на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Міністерства оборони Румунії.

Це сталося після того, коли вранці зафіксували російські дрони, які прямували у бік території України, розташованої поблизу румунського кордону.

У відомстві зазначили, що через тривогу було піднято сили Служби повітряної поліції. Також для моніторингу повітряної обстановки в повітря піднялися два літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ої авіабази Борча.

"Слідом за повідомленням про тривогу, передане владою, близько 7.30 ранку Міністерство національної оборони видало наказ про проведення пошукових робіт у районі між населеними пунктами Вультурул, Махмудія та Малюк у разі наявності предметів, що впали на території країни", - йдеться в повідомленні.

Проте, як зазначили у міністерстві, відправлені на місце команди не виявили нічого підозрілого.

"Обшуки будуть продовжуватися протягом дня", - додали в оборонному відомстві Румунії.

Нагадаємо, що за день, 6 липня, протиповітряною обороною Півдня України було знищено 8 ворожих БПЛА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські аеророзвідники морської піхоти виявили та знешкодили позиції росіян. Відповідні кадри опублікували у Telegram каналі Сил оборони півдня України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Румунія
NEWS
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
DAILY
"Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу
Марина Григоренкоспеціально для РБК-Україна "Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу