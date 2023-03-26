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Російська армія зранку обстріляла Куп'янськ: є влучання в будинок та багатоповерхівку (фото)

Фото: окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області 26 березня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у неділю, 26 березня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Під ударом опинились приватний будинок та багатоповерхівка, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області.

"Виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

В іншому випадку, за даними рятувальників, внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під’їзду та балкони у житловому 5-типоверховому будинку.

"На щастя постраждалих не виявлено", - додали в ДСНС.

Як повідомлялось, через обстріли російських окупантів за минулу добу в Україні загинули 5 осіб. Ще 25 українців отримали поранення.

Нагадаємо, минулої доби під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста. Росіяни з танків та РСЗВ били по житлових будинках.

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