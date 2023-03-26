Российская армия утром обстреляла Купянск: есть попадания в дом и многоэтажку (фото)

Утром в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Под ударом оказались частный дом и многоэтажка, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области .

"К счастью пострадавших не обнаружено", - добавили в ГСЧС.

В противном случае, по данным спасателей, в результате вражеского огневого налета повреждены газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме.

"Обнаружены многочисленные повреждения частного домовладения. Поражены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за обстрелов российских оккупантов за минувшие сутки в Украине погибли 5 человек. Еще 25 украинцев получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Купянск, Волчанск, Стрелка и другие города. Россияне из танков и РСЗО били по жилым домам.

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