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Обстріли Харківської області за добу: росіяни з танків та РСЗВ гатили по житлових будинках

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Харків, Неділя 26 березня 2023 09:07
Обстріли Харківської області за добу: росіяни з танків та РСЗВ гатили по житлових будинках Фото: російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область з танків та РСЗВ (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста. Росіяни з танків та РСЗВ били по житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

"Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено", - розповів він.

Крім того, через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо, російські війська ввечері 25 березня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти застосували дрон.

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