Обстріли Харківської області за добу: росіяни з танків та РСЗВ гатили по житлових будинках

Минулої доби під вогнем окупантів перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста. Росіяни з танків та РСЗВ били по житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Крім того, через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки.

"Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено", - розповів він.

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