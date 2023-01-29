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Російська армія знову обстріляла Харківську область: постраждала жінка

Фото: окупанти обстріляли Харківську область, постраждала жінка (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вчора масовано обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки ворога постраждала літня жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За минулу добу окупанти обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Через російські удари у деяких населених пунктах зруйновані приватні житлові будинки. На щастя без жертв та постраждалих. У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала 83-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє осіб, ще шестеро постраждали.

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