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Российская армия снова обстреляла Харьковскую область: пострадала женщина

Фото: оккупанты обстреляли Харьковскую область, пострадала женщина (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера массированно обстреляли Харьковскую область. В результате атаки врага пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли Купянск, Волчанск, Стрелечую, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.

Из-за российских ударов в некоторых населенных пунктах разрушены частные жилые дома. К счастью, без жертв и пострадавших. В Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Волчанске в результате обстрелов повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила 83-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали.

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