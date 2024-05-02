UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російська армія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня, - Сили оборони

Фото: у ЗСУ вважають, що окупанти не захоплять Часів Яр до 9 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська не зможуть захопити Часів Яр у Донецькій області до сакральної дати 9 травня. Загарбники вже кинули на цей напрямок всі ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону.

"Вони вже не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити нашу оборону", - сказав він.

Речник висловив впевненість, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і їм (росіянам, - ред.) доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", - заявив представник Сил оборони України.

скриншот deepstatemap.live

 

Бої на сході України

Варто зазначити, що російські окупанти останніми місяцями посилили наступ на сході України. Після захоплення Авдіївки армія РФ намагається і далі продавити оборону ЗСУ.

Крім того, росіяни активізувалися і на Бахмутському напрямку. Окупанти зосередилися на місті Часів Яр. Українські військові зазначають, що у разі успіхи росіянам відкриється шлях на Краматорську агломерацію.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіянам наказали захопити Часів Яр до 9 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЧасів ЯрВійна в УкраїніВійна Росії проти України