Російська армія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня, - Сили оборони

"Вони вже не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають все, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити нашу оборону", - сказав він.

Речник висловив впевненість, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня.

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати у них взагалі нічого не вийде, і їм (росіянам, - ред.) доведеться знову придумувати нову дату і переносити строки для того, щоб їхній електорат чогось очікував", - заявив представник Сил оборони України.

скриншот deepstatemap.live