Российская армия не сможет захватить Часов Яр до 9 мая, - Силы обороны

"Они уже не могут прыгнуть выше своей головы. То есть они уже до этого задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить нашу оборону", - сказал он.

Спикер выразил уверенность, что россияне не смогут захватить город Часов Яр до сакральной для них даты 9 мая.

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и им (россиянам - ред.) придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", - заявил представитель Сил обороны Украины.

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