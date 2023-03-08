Російська армія зіткнулася з дилемою: де спробувати наступати, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, 4 березня військове відомство Росії опублікувало відео рідкісного приїзду в Україну міністра Сергія Шойгу.

Є реальна можливість, що частково це було відповіддю на недавні кадри, на яких власник групи "Вагнера" Євген Пригожин відвідує своїх бійців на передовій. з Пригожиним", - йдеться у повідомленні.

Єдиним російським польовим командиром, показаним на відео, був генерал-полковник Рустам Мурадов. Примітно, що Мурадов відповідає за Вугледарський сектор Донецької області, де за останні три місяці кілька штурмів не мали успіху.

За даними британської розвідки, донедавна російське командування розглядало прорив у районі Вугледар як ключовий спосіб досягнення важливого в оперативному відношенні прориву позицій України.

"Російські планувальники, ймовірно, зіткнуться з дилемою: зробити ще одну спробу штурму Вугледара або підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної", - вважають у Міноборони Британії.