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Российская армия столкнулась с дилеммой: где попытаться наступать, - британская разведка

Фото: Шойгу хочет бросить на Угледар очередную порцию мобиков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь в командовании решают вопрос: сделать ли еще одну попытку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 4 марта военное ведомство России опубликовало видео редкого приезда в Украину министра Сергея Шойгу.

"Есть реальная возможность, что частично это было ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин посещает своих бойцов на передовой. "Вагнер" находится в громком споре с Министерством обороны России, и Шойгу, вероятно, болезненно относится к сравнению с Пригожиным", - говорится в сообщении.

Единственным российским полевым командиром, показанным на видео, был генерал-полковник Рустам Мурадов. Примечательно, что Мурадов отвечает за Угледарский сектор Донецкой области, где за последние три месяца несколько штурмов не увенчались успехом.

По данным британской разведки, до недавнего времени российское командование рассматривало прорыв в районе Угледар как ключевой способ достижения важного в оперативном отношении прорыва позиций Украины.

"Российские планировщики, вероятно, столкнутся с дилеммой: предпринять еще одну попытку штурма Угледара или поддержать ожесточенные бои севернее Бахмута и Кременной", - считают в Минобороны Британии.

В конце февраля британская разведка сообщала, что российская армия готовится к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери. Но и в этот раз ресурсов для прорыва недостаточно.

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