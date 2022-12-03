Російська армія зараз демонструє слабкість в усіх відношеннях, - Нуланд

Про це на зустрічі з українськими журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна .

"Погляньте, що відбувається під Бахмутом. Це виглядає як окопна війна часів Першої світової. Як передбачалося, могутня російська армія бере нових мобілізованих і кидає їх уперед їхніх окопів, назустріч смерті, щодня. Вони роблять це, бо українська лінія оборони тримається настільки сильно ", - сказала Нуланд.

За словами заступника держсекретаря, ця ситуація вплине на позицію країн, які будували свої оборонні системи навколо російських озброєнь, наприклад, Індія - оскільки виявилося, що вони неефективні, крім того, вони не зможуть отримувати від РФ запчастини для купленої техніки, бо всі вони використовуються в Україні.